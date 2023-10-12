Hırvatistan ve Güney Kore Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüştü. İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı ve enerji işbirliği önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, Ukrayna'nın mayından arındırılmasıyla ilgili bağışçı konferansına Güney Kore'nin de katılacağı bildirildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'e resmi ziyarette bulunan Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüştü.

Güney Kore'nin Başbakanlık düzeyinde Hırvatistan'a ilk resmi ziyaretini yapan Han, başbakanlık konutunda Plenkovic tarafından karşılandı.

İkili görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Plenkovic, Güney Kore'nin Busan ve Hırvatistan'ın Rijeka limanları arasında işbirliği anlaşması imzaladıklarını, bunun da Avrupa Birliği (AB) bölgesine Asya'dan ticareti artıracağını söyledi.

Güney Kore'nin en büyük şirketleriyle enerji boru hatlarıyla ilgili olmak üzere iki mutabakat zaptı da imzaladıklarını ifade eden Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, "Bu anlaşmalar enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için önemli." dedi.

Plenkovic, ayrıca ülkelerinde düzenlenecek, Ukrayna'nın mayından arındırılmasıyla ilgili bağışçı konferansına Güney Kore'nin de katılacağını bildirdi.

Güney Kore Başbakanı Han da iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ticaretin başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için fikir birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Han, Plenkovic ile Ukrayna'daki durum hakkında da görüştüklerini ifade etti.

Han, 30 Ekim'de iki ülke arasında düzenlenecek ekonomik forumda da şirketler için fırsatlar bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hırvatistan ve Güney Kore arasında ekonomik işbirliğinin yanı sıra bilim, teknoloji, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi.