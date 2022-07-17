Hırvatistan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in ziyaretine engel

Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampı olarak kullanılan ve on binlerce Sırp'ın öldürüldüğü Jasenovac'ı ziyaret etmesine izin vermedi.

Hırvatistan ve Sırbistan arasında diplomatik kriz çıktı. Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampı olarak kullanılan ve on binlerce Sırp'ın öldürüldüğü Jasenovac'ı ziyaret edeceğini "resmi olmayan kanallar" üzerinden öğrendikleri gerekçesiyle söz konusu ziyarete izin vermedi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman gazetecilere verdiği demeçte, Hırvat hükümetinin ziyaretten resmi olarak haberdar edilmemiş olmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanlığı, yabancı yetkililerin herhangi bir ziyaretini planlarken, ziyaretin zamanı, niteliği ve programının her iki tarafın resmi iletişim ve anlaşmasına tabi olması gerektiğini vurgulamak ister" dedi. Bunun normal bir turistik gezi olmadığına vurgu yapan Radman, söz konusu ziyareti yapanın bir ülkenin en üst makamında yer alan cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekerek, "Bunu bir provokasyon olarak görüyoruz" diye konuştu.

Sırbistan'dan Hırvatistan'a tepki

Hırvatistan'ın kararı Sırbistanlı yetkililer tarafından "skandal" olarak nitelendirildi. Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin yaptığı açıklamada, bundan böyle tüm Hırvat yetkililerin Sırbistan'a yapacakları herhangi bir transit geçişlerini veya normal ziyareti bildirmek zorunda kalacaklarını ifade ederek, Hırvat yetkililerin ziyaretlerinin ve transit geçişlerinin "özel kontrol rejimi" altında olacağını belirtti.

"Hareket özgürlüğünün acımasızca ihlali"

Sırbistan Başbakanı Ana Branabiç ise, "Bu, Avrupa ve medeniyet karşıtı bir karar ve hareket özgürlüğünün acımasızca ihlaliydi" ifadelerini kullanarak, "İlişkilerimizin gelecekte nasıl görüneceğini bilmiyorum. Bu korkutucu bir mesaj gönderiyor" dedi.

Sırbistan'dan Hırvatistan'a nota

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğine nota gönderildiğini belirterek, gönderilen notanın teslim alınmadığını aktardı. Hırvatistan'ın Vuçiç'in ziyareti hakkında aldığı kararı "korkunç" olarak nitelendiren Selakovic, Sırbistan'ın da Hırvatistan'a karşı önlemler alacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sene aralarında bakanlarında yer aldığı 700'den fazla Hırvat diplomatın resmi bir bilgilendirme yapmadan sorunsuz Sırbistan'a girdiğini hatırlatan Selakovic, Vuçiç'in sadece Jasenovac'daki anıtı ziyaret etmeyi planladığını vurguladı.

Vuçiç'den fotoğraflı gönderme

Vuçiç ise, Hırvatistan'ın kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Jasenovac Anıtı'nın bir fotoğrafını paylaşarak, "Sen (Hırvatistan) sadece işini yap! Sırp halkı yaşayacak ve asla unutmayacak!" ifadelerini yer verdi.

Jasenovac'ta 83 binden fazla kişi öldürüldü

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941'de Nazi müttefikleri tarafından Hırvatistan'ın Jasenovac şehrinde kurulan toplama kampında aralarında Hırvat, Sırp, Yahudi ve Romanların bulunduğu 83 binden fazla kişi öldürülmüştü. Kamp, 1945'te kapatılmıştı.

Sırbistan-Hırvatistan ilişkileri

Sırbistan-Hırvatistan arasındaki gerginlik, eski Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Hırvat hükümetine bağlı birliklerle Sırp kontrolü altındaki Yugoslav Halk Ordusu ve yerel Sırp güçleri arasında gerçekleşen 1991-1995 yıllarındaki Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı bu yana devam ederken, söz konusu savaşta 10 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. - ZAGREB

İhlas Haber Ajansı / Politika