Hırvatistan Cumhurbaşkanı Karadağ'ı AB üyeliği yolunda destekliyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi. Milanovic ve Milatovic, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadağ'ı AB yolunda desteklediklerini ifade eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, 'Karadağ, genel anlamda önceki hükümetin yoluna devam etmelidir. Bu, AB yoludur. O yöne ilerlemelisiniz, biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz.' ifadesini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.

Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Milanovic ile başkent Zagreb'de görüştü.

Milanovic ve Milatovic, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ı AB yolunda desteklediklerini ifade eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Karadağ, genel anlamda önceki hükümetin yoluna devam etmelidir. Bu, AB yoludur. O yöne ilerlemelisiniz, biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

"AB üyeliği yolumuzu hızlandırma taraftarıyım"

Milatovic, Karadağ ve Hırvatistan'ın dostane ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin AB üyeliği yoluna Hırvatistan'ın verdiği desteği önemsediklerini vurgulayan Milatovic, "Benim politikam çok açık; AB üyeliği yolumuzu hızlandırma taraftarıyım." dedi.

Milatovic, Hırvatistan'daki Karadağlı azınlığı ve Karadağ'daki Hırvat azınlığının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna işaret ederek "Hırvatistan'ı önceki dönemde yapılan tüm güzel gelişmelerden, 10 yıllık AB üyeliğinden, Şengen ve Avro Bölgesi üyeliğinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Hırvatistan ziyareti kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.