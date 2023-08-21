Hırvatistan Başbakanı Yunanistan'daki Şiddet Olaylarını Kınadı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Yunanistan'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin kınama açıklaması yaptı. Plenkovic, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde olayın ardından yaşanan süreci değerlendirdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülke takımlarından Dinamo Zagreb taraftarlarının karıştığı ve Yunanistan'da bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin şiddet ve holiganizm eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Plenkovic, resmi ziyaret kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Maximos Köşkü'nde bir araya geldi.

Hırvat medyasına görüşmeyi değerlendiren Plenkovic, Miçotakis ile Yunanistan'ın AEK futbol takımı ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb futbol takımı arasında 7 Ağustos akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Yunan genç ve olaya ilişkin devam eden soruşturma sürecini görüştüklerini söyledi.

Plenkovic, yaşanan olayın ardından Hırvatistan'ın, Yunanistan kamuoyundaki itibarının zedelendiğini belirterek, "Şiddet ve holiganizm gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Miçotakis ile Yunanistan'da tutuklu yargılanan Hırvat taraftarların durumunu da görüştüğünü söyleyen Plenkovic, "Yunan mevkidaşım gözaltındaki Hırvat vatandaşlarının güvenliğinin garanti altında olduğunu söyledi. Bizler, sorun yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini merak ediyoruz. Yunanistan'da şu anda 102 Hırvat taraftarın tutuklu yargılandığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Plenkovic, Hırvat vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini talep ettiklerini belirterek, "Hırvatistan ayrıca, soruşturmanın bir kısmını devralmaya da hazır. Olur da Hırvatistan'a geri dönenler olursa onların da her türlü gözetimlerini üstleneceğiz." diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerine işaret eden Plenkovic, hayatını kaybeden Yunan gencin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Olay

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce, taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

Yunan Polis Teşkilatı, söz konusu olayda 8 kişinin yaralandığını duyururken, Kaçuris'in ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturmada 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

İki takım arasında 7 Ağustos'ta oynanması gereken 3. eleme turu ilk maçı, Kaçuris'in öldürülmesi üzerine 19 Ağustos'a ertelenmiş, takvim uyarınca 15 Ağustos'ta Zagreb'de yapılan rövanş maçı 2-1 AEK'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Olaylar nedeniyle ertelenen ve 19 Ağustos'ta oynanan maçın da 2-2 bitmesiyle AEK, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmişti.