Hırvatistan Başbakanı Schengen Bölgesindeki Sorunu Doğruladı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Schengen bölgesinde bir sorun olduğunu doğrulayarak, Slovenya-Hırvatistan sınırında sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden başlatılmasının bir istisna olması gerektiğini söyledi.

ZAGREB, 20 Ekim (Xinhua) -- Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Schengen bölgesinde bir sorun olduğunu doğrulayarak, Slovenya-Hırvatistan sınırında sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden başlatılmasının bir istisna olması gerektiğini söyledi.

Plenkovic Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Schengen bitmiş değil ama bir sorun var. Sınır kontrollerinin getirilmesi yeni bir şey değil; göç eğilimleri ve terörizm nedeniyle artan güvenlik tehditlerinin değerlendirilmesi sonucunda gündeme geldi" ifadesini kullandı.

Plenkovic yine de sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden uygulanmasının bir istisna olması, özellikle kapsam ve süre açısından sıkı koşullara tabi tutulması gereken "son bir önlem" niteliğinde olması gerektiğini söyledi.

Slovenya Perşembe günü, 21 Ekim'den itibaren Hırvatistan sınırında önümüzdeki on gün boyunca kontrolleri yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Hırvatistan, 1 Ocak 2023 tarihinde Avrupa Birliği'nin sınırlardan arındırılmış Schengen bölgesine katılmıştı.