Hindistan Yüksek Mahkemesi, Delhi'deki Hava Kirliliğini Azaltmak İçin Anız Yakılmasının Durdurulmasını İstiyor

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Delhi'deki hava kirliliği seviyesini azaltmak için anız yakılmasının durdurulması gerektiğini bildirdi. Mahkeme, çiftliklerdeki yakma eylemlerinin durdurulmasını ve hava kalitesinin iyileştirilmesini istedi.

YENİ DELHİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Yüksek Mahkemesi, Ulusal Başkent Bölgesi (NCT) ve dış mahallelerindeki hava kirliliği seviyesini azaltmak için Delhi'ye komşu eyaletlerde, özellikle de Pencap'ta anız yakılmasının durdurulması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin Cuma günü yaptığı bu açıklama, Delhi-Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki hava kirliliği ile ilgili bir dizi dilekçenin görüşülmesi sırasında geldi.

Mahkeme, eyalet ve federal hükümetlere "Çiftliklerdeki yakma eylemlerinin durdurulmasını, hava kalitesinin iyileştirilmesini ve mahsul değişimi için uzun vadeli önlemler alınmasını istiyoruz. Eğer bunu yapmazsanız, genel sekreterleri çağıracağız ve bir çözüm bulana kadar onları burada tutacağız" açıklamasında bulundu.

Mahkeme ayrıca eyalet hükümetlerini, geride yakmayı gerektirecek anız bırakmayan ekinleri teşvik etmeye çağırdı.

Merkezi hükümet Perşembe günü Pencap eyaletinden, devam eden hasat sezonunun kalan günlerinde daha fazla anız yakılmasını önlemek için etkili adımlar atmasını istedi.

Delhi'deki yetkililer, hava kirliliğinin son birkaç gündür "ciddi" kategori seviyesinde olması nedeniyle okulların kapatılması, yerel spor turnuvalarının ve etkinliklerinin askıya alınması gibi tedbirler aldı.

Delhi dünyanın havası en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Yetkililer, başkentte artan hava kirliliğinden komşu eyaletler Pencap ve Haryana'da yakılan anızları sorumlu tutuyor.