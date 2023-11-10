Hindistan ve Brezilya liderleri Batı Asya'daki durumu görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Batı Asya'daki durum ve ikili ilişkilerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Liderler, bölgedeki durumun erken çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Batı Asya'daki durum ve ikili ilişkilerle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Modi ve Lula da Silva, Batı Asya'daki son gelişmelere değinerek, "terörizm, şiddet ve sivil can kayıpları nedeniyle duydukları endişeye" ilişkin konuştu.

Liderler, bölgedeki durumun "erken çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi" çağrısında bulundu.

Modi, ayrıca Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığında ülkesinin Brezilya'ya desteğini dile getirdi.

İki lider, her alanda ikili ilişkileri geliştirme yollarını da ele aldı.

G20 dönem başkanlığı Brezilya'ya devredildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hindistan G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretmişti.

Brezilya'nın üstleneceği G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek.

Brezilya, 2024 dönem başkanlığı süresince yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) küresel kuruluşlarında reform konularını öncelik edinecek.