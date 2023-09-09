Hindistan ve Bangladeş, G-20 Zirvesi öncesinde işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bangladeşli mevkidaşı Şeyh Hasina Vecid, G-20 zirvesi öncesinde bir araya gelerek ikili işbirliğini güçlendirmek için 'birlikte çalışmaya devam etme' mesajı verdi. Modi, görüşmede Bangladeş'in mültecilere ev sahipliği yapma yükünü takdir ettiğini belirtti.

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bangladeşli mevkidaşı Şeyh Hasina Vecid, G-20 zirvesi öncesinde bir araya gelerek ikili işbirliğini güçlendirmek için "birlikte çalışmaya devam etme" mesajı verdi.

Vecid ve Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Modi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Vecid ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, "Hindistan- Bangladeş ilişkilerinde son 9 yılda kaydedilen ilerleme memnuniyet verici." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, her iki liderin de ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 3 adet mutabakat zaptı (MoU) imzalanmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Söz konusu mutabakat zaptları arasında dijital ödeme mekanizmalarında işbirliği, kültürel değişim programının 2023-2025 dönemi için yenilenmesi konuları ile iki ülkenin tarımsal araştırma konseylerince imzalanan ayrı bir mutabakat zaptı yer alıyor.

Açıklamada, Bangladeş'in Myanmar'ın Rakhine eyaletinde "yerinden edilen bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapma yükünün" takdir edildiği kaydedildi.

Modi'nin, görüşmede, ülkesinin mültecilerin güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşüne yönelik çözümleri desteklemeye yönelik yapıcı ve olumlu yaklaşımını ilettiği belirtilen açıklamada, "Liderler, geniş kapsamlı ilişkileri yoğunlaştırmak için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Vecid'in, Hindistan ziyaretinde iklim değişikliği, Kovid-19 salgını sonrası toparlanma ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel gıda, yakıt ve diğer temel malların arzında yaşanan aksaklıklar gibi konulara odaklanması bekleniyor.

Bangladeş Başbakanı, Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde iki oturumda konuşma yapacak.

Modi, X'te yaptığı paylaşımda, Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth ile de görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki diplomatik bağların 75. yılını kutladığımız bu yıl, Hindistan-Mauritius ilişkileri için özel bir yıl. Altyapı, finansal teknoloji (FinTech), kültür ve diğer pek çok sektörde işbirliğini görüştük." ifadesi kullanıldı.

Modi'nin zirve kapsamında yaklaşık 15 ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.