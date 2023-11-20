Hindistan ve Avustralya'nın dışişleri ve savunma bakanları, iki ülke arasında savunma, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artacağı mesajını verdi. Toplantıda konuşan bakanlar, Hindistan-Avustralya ilişkilerinin derinleştiğini ve çeşitlendiğini vurguladı.

Hindistan ve Avustralya Savunma, Ticaret ve Teknoloji Alanlarında İşbirliğini Artırıyor

Hindistan ve Avustralya'nın dışişleri ve savunma bakanları, iki ülke arasında savunma, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artacağı mesajını verdi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'u 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ağırladı.

Toplantıda konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, Hindistan ile ortaklığın ülkesi için "önemli olduğunu" belirterek, "İki taraf olarak birlikte pek çok iş yaptık ve daha fazlasını yapmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, iki yönlü ticaret ve yatırımlara önem verildiğini aktaran Wong, Hindistan-Avustralya arasındaki ortaklığın "Hint-Pasifik bölgesi için de hayati önem taşıdığını" söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, hızla gelişen ikili ilişkilerin bölgedeki diğer pek çok ülke için "istikrar ve güven" açısından örnek teşkil ettiğine işaret ederek, "(İkili ilişkilerin gelişimi) dünyada belirsizliğin arttığı, kutuplaşmanın daha da derinleştiği bir dönemde gerçekleşti." dedi.

Jaishankar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marles ve Wong'a "açık ve verimli görüş alışverişi" için teşekkürlerini bildirerek, "Kapsamlı stratejik ortaklığımızı ve özellikle savunma, güvenlik ve denizcilik alanlarında artan işbirliğimizi değerlendirdik. Hint-Pasifik, Batı Asya, Güney Asya ve Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin perspektifleri paylaştık." ifadelerine yer verdi.

"Ziyaret, ilişkilere yeni ivme kazandırıyor"

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de savunma alanının ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın en önemli parçalarından biri haline geldiğini belirterek, bu ortaklığın sadece ikili ilişkilerde değil Hint-Pasifik'in güvenliği için de faydalı olacağını vurguladı.

Hindistan-Avustralya ilişkilerinin gittikçe derinleştiğinin ve çeşitlendiğinin altını çizen Singh, savunmanın yanı sıra ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da ilişkilerin geliştiğine dikkati çekti.

Singh, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un Yeni Delhi ziyaretinin "ilişkilere yeni ivme kazandıracağını" söyledi.

Ülkeler arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın olumlu yönde ilerlediğini belirten Singh, Marles ile ikili ilişkileri daha da güçlendirmede mutabık kaldıklarını dile getirdi.