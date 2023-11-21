Hindistan ve Avustralya arasında ekonomik bağlar güçleniyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, iki ülke arasında ekonomik bağların geliştiğini vurguladı. İki bakan, ticaret ve savunma konularında artan ilişkileri ele aldı. Ayrıca, 2024'te Avustralya'da düzenlenecek olan Hint Okyanusu Konferansı da görüşüldü.

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, iki ülke arasında ekonomik bağların geliştiğinin altını çizdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Jaishankar ve Wong, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Jaishankar, görüşmede iki ülkenin ticaret ve savunma konusunda gelişen bağlarının gündeme geldiğini ifade etti.

Hint Bakan Jaishankar, ilişkilerde "gerçek bir ivme" olduğunu da kaydetti.

Wong da özgür, kapsayıcı ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik bölgesini desteklediklerini ifade etti.

"Hint Okyanusu Konferansı" 2024'te Avustralya'da düzenlenecek

ANI News'un haberine göre ikili ayrıca "Hint Okyanusu Konferansı"nı da ele aldı.

Görüşmenin ardından basına konuşan Wong, Hint Okyanusu Konferansı'nın 2024'te Avustralya'nın Perth kentinde yapılmasının kararlaştırıldığını bildirerek "Bu, bölgenin karşı karşıya olduğu temel sorunlara yönelik pratik çözümlerin tartışılması için bir fırsat." ifadelerini kullandı.