Hindistan Maliye Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarının IMEC Projesi'ne jeopolitik zorluk oluşturduğunu belirtti

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının, ABD'nin desteklediği Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternatif planlanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) Projesi'ne karşı "jeopolitik zorluk" oluşturduğu uyarısında bulundu.

The Times of India Gazetesi'nin haberine göre, Sitharaman, başkent Yeni Delhi'de 2023 Hint-Pasifik Bölgesel Diyaloğu uluslararası konferansında konuştu.

Sitharaman, IMEC Projesi'ne çok sayıda ülkeden kara, deniz ve demir yollarının dahil olduğunu ve projenin jeopolitik zorluklarının bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin, projenin geleceğiyle ilgili oldukça tedbirli olduğunu vurgulayan Sitharaman, "(IMEC) jeopolitik zorluklardan uzak değil, İsrail ve Gazze'deki çatışma bunun endişe verici bir manifestosudur." dedi.

"Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"

Hindistan'da "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" temasıyla 9-10 Eylül'de "18. G20 Liderler Zirvesi" düzenlenmişti.

Zirve kapsamında "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" oturumu düzenlenmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu oturumda, Hindistan-OrtaDoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun duyurusunu yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da oturumda yaptığı konuşmada, "Bugün, yeni bir Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." demişti.

Ekonomik koridor için Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Almanya ve ABD mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu ekonomik koridorun, Hindistan'ı Batı Asya/Orta Doğu'ya bağlayan "Doğu" ve Batı Asya/Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan "Kuzey" olmak üzere 2 ayrı koridordan oluşması planlanıyor.

Önerilen koridor, Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanacak ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak.

Hindistan'dan yüklenen malların, İsrail ve Yunanistan limanlarından Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.