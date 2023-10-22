Hindistan, Kanada'nın geri çektiği diplomatlar hakkında açıklama yaptı

Hindistan, Kanada'nın geri çektiği 41 diplomatın "ülke işlerine sürekli müdahale ettiğini" bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, gazetecilere, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından Kanada'nın geri çektiği 41 diplomata ilişkin açıklamada bulundu.

Jaishankar, "diplomatik eşitlik" talebinde bulundukları Kanada'dan diplomatlarının, "ülke işlerine sürekli müdahalesi" konusundaki endişeler nedeniyle 41 diplomatını geri çekmeye zorladıklarını aktardı.

İki ülke arasında diplomat sayısında bir denklik meselesinin olduğuna işaret eden Jaishankar, bu konunun Viyana Sözleşmesi'nde de ele alındığını kaydetti.

Jaishankar, "Kanadalı diplomatların, ülke işlerine sürekli müdahale etmesinden" endişe duydukları için buna başvurduklarını vurguladı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Joly, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın karşı hamle yapmayacağını bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'dan geri çekilen 41 diplomata ilişkin, "(Bu durum) Hint kökenli milyonlarca Kanadalının işini inanılmaz derecede zorlaştırıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.