Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığındaki İlerlemeler Devam Edecek

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen 'tarihi ilerlemeleri' sürdürmek istediklerini açıkladı. Zirve marjında gerçekleştirilen görüşmede ortak bildiri yayımlayan ülkeler, uluslararası ekonomik işbirliğinin önde gelen forumu olan G20'ye taahhütlerini yeniden teyit etti.

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istediklerini açıkladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, zirveye ev sahipliği yapan Hindistan ile zirve marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu ülkeler, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen "tarihi ilerlemenin" devam ettirilmesine ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, "Biz, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD liderleri olarak Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelip dünyamıza çözümler sunmak amacıyla uluslararası ekonomik işbirliğinin önde gelen forumu olarak G20'ye taahhütümüzü yeniden teyit ettik." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin ortak bildirisinde, "Küresel zorlukları ele almak için, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen tarihi ilerlemeyi devam ettireceğiz." ifadeleri yer aldı.