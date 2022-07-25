Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

- Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de Başkanlık Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.

- Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de Başkanlık Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.

Hindistan'ın 15'inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra koltuğa oturan ikinci kadın olarak görev alan Murmu için başkent Yeni Delhi'deki Başkanlık Sarayı'nda tören düzenlendi. Törende yemin eden Murmu görevine resmen başladı.

Kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı

Bugüne kadar BJP'de üst düzey görevler alan Murmu, 21 Haziran'da NDA'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenerek, Hindistan'ın bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı oldu. Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, kabile leydisi olarak anılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title