Hindistan G20 Başkanlığını Brezilya'ya Devretti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hindistan G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti. Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hindistan G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti.

Zirvenin kapanış oturumunda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya verdi. Böylece G20 dönem başkanlığı Brezilya'ya devredilmiş oldu.

Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek.

Brezilya, 2024 dönem başkanlığı süresince yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) küresel kuruluşlarında reform konularını öncelik edinecek.

Modi'den "çevrim içi zirve" önerisi

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasında, kasım ayında çevrim içi liderler zirvesi düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Biden'dan zirveye övgü

Vietnam ziyareti için Hindistan'dan ayrılan ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada zirveyi değerlendirdi.

Biden, "Küresel ekonominin iklim krizi, kırılganlık ve çatışma gibi üst üste gelen sarsıntılardan muzdarip olduğu bir dönemde, bu yılki G20 Zirvesi en acil sorunlarımıza hala çözüm sunabileceğini kanıtladı." ifadesini kullandı.