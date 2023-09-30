Hindistan Dışişleri Bakanı, Kanada'nın Sih lideri konusundaki suçlamalarını ABD'li yetkililere iletti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'li yetkililerin kendisiyle yaptıkları görüşmelerde Kanada'nın, ölümünden Hindistan'ı sorumlu tuttuğu Sih lider konusunu gündeme getirdiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'daki Hudson Enstitüsünde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Jaishankar, ABD'li yetkililer ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Jaishankar, Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi konusuna ilişkin, "Yetkililer bizimle bu konudaki görüşlerini ve değerlendirmelerini açıkça dile getirdiler." ifadesini kullandı.

Hem Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiğini belirten Jaishankar, "Kanada Başbakanı (Justin Trudeau) bu konuda bazı suçlamalarda bulundu. Ancak ABD'li yetkililer, bu suçlamaların politikalarına uymadığını söyledi." diye konuştu.

Kanada'yı "teröristlere, aşırılıkçılara ve açıkça şiddeti savunanlara liman sağlamakla" suçlayan Jaishankar, Trudeau'nun açıklamalarının ardından şu anda Hint diplomatların kendilerini Kanada'da güvende hissetmediklerini belirtti.

Jaishankar, Kanada'nın delil sunması durumunda üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizerek, kapılarının diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.