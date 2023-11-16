Hindistan Dışişleri Bakanı Kanada'nın iddialarını reddetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kanada'nın ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın "öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğu" iddiasına ilişkin hiçbir kanıt paylaşmadığını belirtti.

Hindustan Times'in haberine göre, Bakan Jaishankar, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir etkinlikte Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan KLF'nin yöneticisi Nijjar'ın öldürülmesi hakkında açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın soruşturmayı "göz ardı etmediğini" söyleyen Jaishankar, Kanada'nın iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt paylaşmadığını ifade etti.

Jaishankar, "Hindistan'da ayrılıkçılığı savunan şiddet yanlısı ve aşırı siyasi görüşlere sahip kişilerin Kanada siyasetinde kendisine yer bulduğuna" işaret ederek, Kanada'nın bu kişilere yönelik "ifade özgürlüğünü" eleştirdi.

23 Haziran 1985'te Kanada'dan Hindistan'a seyahat eden bir Air India uçağının İrlanda açıklarında infilak etmesi sonucu uçaktaki 329 kişinin hayatını kaybettiği ve ayrılıkçı Sih örgütün sorumlu olduğu iddia edilen olaya atıfta bulunan Jaishankar, "Biz bir demokrasiyiz, onlar da bir demokrasi. Konuşma ve ifade özgürlüğü aynı zamanda belli bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu özgürlüklerin kötüye kullanılması ve bu kötüye kullanımın siyasi amaçlarla hoş görülmesi çok yanlış olur." ifadelerini kullandı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.