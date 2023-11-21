Hindistan Dışişleri Bakanı: Filistinlilerin Endişeleri İki Devletli Çözümle Ele Alınmalı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Filistinlilerin endişelerinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, 'Bu da ancak iki devletli çözümle gerçekleşebilir.' dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Filistinlilerin endişelerinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu da ancak iki devletli çözümle gerçekleşebilir." dedi.

ANI News'in haberine göre, Bakan Jaishankar, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülkelerden liderlerin katıldığı çevrim içi zirvede konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının büyük insani acılara neden olduğunu dile getiren Jaishankar, "Şu anda Gazze halkına ulaşacak acil insani yardıma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Jaishankar, "Başbakan (Narendra) Modi bu bağlamda bölgede ve dünya genelinde birçok liderle görüştü. Barış için gerekli koşulların oluşturulması, doğrudan ve anlamlı barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi." şeklinde konuştu.

Filistinlilerin endişelerinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğine dikkati çeken Jaishankar, "Bu da ancak iki devletli çözümle gerçekleşebilir." dedi.