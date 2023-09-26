Hindistan Dışişleri Bakanı BM'de Kanada Gerilimine Değinmedi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesi ile Kanada arasında Sih bir aktivistin öldürülmesi nedeniyle yaşanan gerilime değinmedi.

BİRLEŞMİŞ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesi ile Kanada arasında Sih bir aktivistin öldürülmesi nedeniyle yaşanan gerilime değinmedi.

Jaishankar, konuşmasında Hindistan'ın küresel konumunu ele alarak, G20'ye başarıyla ev sahipliği yaptığından söz etti.

Övünmek için değil, daha fazla sorumluluk alma ve katkı yapmak için öncü bir güç olmaya arzuladıklarını söyleyen Jaishankar, diğer yandan dünyanın teröre, aşırılığa ve şiddete verilecek karşılık konusunda "siyasi uygunluğun" karar verici olmasını desteklememesi gerektiğini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda Kanada ile yaşanan gerginlikten doğrudan bahsedip bahsetmeyeceği merak ediliyordu. Uzmanlar, Hindistan'ın bu konuyu BM'ye taşıyarak Kanada ile olan gerginliğine daha fazla dikkat çekmek istemediği yorumunu yapıyordu.

Sih aktivistin öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 "teröristin" isminin olduğu listedeki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu din adamını öldürmekten aranan Nijjar, "Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek", "finansal destek sağlamak", "komplo kurmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve bu ülkeden silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.