Hindistan'da Yeni Kanun Tasarısı Azınlıkları Endişelendiriyor

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin azınlıklara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliği tanıyan mevcut yasal düzenlemeyi kaldırarak, ülkede uygulanan yasaları tek bir çatı altında toplayan kanun tasarısı tartışmalara yol açıyor.

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi'nin azınlıklara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliği tanıyan mevcut yasal düzenlemeyi kaldırarak, ülkede uygulanan yasaları tek bir çatı altında toplayan kanun tasarısı tartışmalara yol açıyor.

The Straits Times'ın haberine göre, Hindistan'da farklı dini ve sosyal gruptan kişiler mensup oldukları topluluğun hukuk sistemine göre muamele görüyor.

Evlilik, boşanma, evlat edinme gibi konularda belirgin farklılıkların daha "karmaşık" bir hukuk sistemi doğurduğu ülkede, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) kanun tasarısıyla düzenlemeye gitmek istiyor.

"Tek Tip Medeni Kanun" adı verilen tasarı, ülke genelinde Müslümanların da içinde bulunduğu azınlıklar arasında kaygılara yol açıyor.

Özellikle Hindu milliyetçilerin İslam hukukunun değiştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini öne sürmesi, 1,4 milyar nüfusu olan ülkede tartışmalı tasarının etnik, kültürel ve dini çeşitliliği tehdit ettiği düşünülüyor.

Modi, haziran sonunda parti etkinliğinde, ülkede medeni kanunun farklı gruplar için değişiklik gösteremeyeceğini ve Hindular, Sihler, Persler ve Müslümanlar gibi farklı grupların kendine has kanunları olamayacağını söylemişti.

Modi'nin partisi BJP, Hindu milliyetçi seçmenine hitap eden yasa tasarısını 1996'dan beri seçim kampanyasında kullanıyor.

Söz konusu yasa tasarısının ayrıntıları bilinmemekle birlikte ülkede azınlıklar ile farklı gruplar arasındaki tedirginlik sürüyor.