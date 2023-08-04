Hindistan'da Rahul Gandi'nin hapis cezası geçici olarak durduruldu

Hindistan'da Muhalefetteki Kongre Partisi eski lideri Rahul Gandi'ye verilen 2 yıl hapis cezası geçici olarak durduruldu. Gandi'nin cezası, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin nihai kararına kadar askıya alındı. Mahkeme, Gandi'nin yorumlarının uygun olmadığını belirtti. Cezası durdurulan Gandi'nin parlamento görevi de askıya alındı. Eğer mahkeme kararını değiştirmezse, Gandi 2024 seçimlerine katılabilecek.

YENİ Hindistan'da, Muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) eski lideri Rahul Gandi'ye, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla verilen 2 yıl hapis cezasının geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, verilecek nihai karara kadar Gandi'nin cezasının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kararına rağmen eski muhalefet liderinin yorumlarının "uygunsuz olduğunu ve kamuya mal olmuş bir kişinin topluma hitap ederken dikkat etmesi gerektiğini" belirtti.

Cezası durdurulan Gandi'nin, parlamento görevinden uzaklaştırılma kararının da askıya alındığı bildirildi.

Muhalefetteki Kongre Partisinden (INC) parlamento üyesi K.C. Venugopal, Gandi'nin görevine geri dönmesi için Parlamento Başkanı'na talepte bulunacaklarını aktardı.

Eski muhalefet liderinin hapis cezasını durduran ve parlamentodan uzaklaştırılma kararını askıya alan mahkeme kararını değiştirmezse, Gandi 2024 seçimlerine katılabilecek.

Gandi, "Modi" soyadına hakaretten ceza almıştı

Gandi, 2019'da Karnataka eyaletindeki seçim kampanyasında firari elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek, "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden milletvekili olan Purnesh Modi, Gandi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, 23 Mart'ta "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gandi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası vermişti.

Gandi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.

Hakaret davasında hüküm giyen Gandi, hapis cezasının durdurulması için başvuruda bulunmuş, Gujarat eyaletinde bulunan Surat Mahkemesi başvuruyu geri çevirmişti.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanımıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.