Hindistan'da Pusa44 Çeltik Türünün Yetiştirilmesi Yasaklandı

YENİ DELHİ, 5 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti yönetimi, ulusal başkent Yeni Delhi'de özellikle kış aylarında görülen hava kirliliğini azaltmak amacıyla eyalet sınırları içinde Pusa44 adlı çeltik türünün yetiştirilmesini yasakladı.

Pusa44 çeltik türünü yetiştiren çiftçilerin anız yaktıkları, bunun da kış aylarında Yeni Delhi'de görülen hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Pencap yönetimi, Pusa44 yetiştirme yasağının ardından anız yakma olaylarının en az yüzde 50 oranında azalacağını kaydetti.

Pencap eyaletindeki çiftçiler, tarlalarını buğday yetiştirmek üzere hızla temizlemek için genellikle Ekim ayı sonlarında Pusa44 anızını yakıyor. Resmi tahminlere göre her yıl yaklaşık 3,2 milyon hektarlık alanda pirinç yetiştiriliyor.

Yasağın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak yasağın kendileri için maddi kayıplara yol açacağını belirten çiftçi topluluğu, hükümetin kararına karşı ayaklanmaya başlamış durumda.