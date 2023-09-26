Hindistan'da Müslümanlara Karşı Nefret Söylemi Mitingleri Artıyor

Hindistan'da azınlıklara yönelik saldırıları izleyen "Hindutva Watch" adlı araştırma grubu, ülkede 2023'ün ilk yarısında Müslümanlara karşı nefret söyleminin kullanıldığı 255 miting düzenlendiğini, mitinglerin yüzde 33'ünde Müslümanlara karşı şiddet çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Hindistan'daki dini azınlıklara karşı nefret suçlarını ve nefret söylemlerini izleyen araştırma grubu Hindutva Watch, "2023 Yarıyıl Raporu: Hindistan Müslüman Karşıtı Nefret Söylemi Mitingleri" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre 2023'ün ilk 6 ayında 17 eyalette Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin kullanıldığı 255 miting gerçekleştirildi. Bu sayının endişe verici olduğu ifade edilen raporda, her gün ortalama birden fazla Müslüman karşıtı nefret söyleminin kullanıldığı etkinlik düzenlendiği belirtildi. Söz konusu nefret söylemi etkinliklerinin 205'inin (yüzde 80'i) ezici bir çoğunlukla Başbakan Narendra Modi'nin lideri olduğu ve 2014'te iktidara gelen milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yönetimindeki eyaletlerde ve bölgelerde kaydedildiği vurgulandı. Müslüman karşıtı etkinliklerin çoğunun Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan ve Gujarat'ta gerçekleştirildiği, sadece yüzde 29'un Maharashtra'da düzenlendiği aktarıldı.

Müslümanlara yönelik açıkça şiddet çağrıları yapıldı

Rapora göre nefret söylemi mitinglerinin en yüksek olduğu ilk 8 eyaletten 7'si BJP ve koalisyon ortakları tarafından yönetiliyor. 17 eyaletteki nefret içerikli mitinglerin yüzde 51'inde Müslüman karşıtı komplo teorileri yayılırken, yüzde 33'ünde ise açıkça Müslümanlara karşı şiddet çağrısında bulunuldu. Yüzde 11'inde ise Hindulara Müslümanları boykot etmeleri yönünde açıkça çağrı yapıldı. Ayrıca söz konusu tüm etkinliklerin yüzde 4'ünde açık bir şekilde Müslüman kadınları hedef alan nefret içerikli ve cinsiyetçi konuşmalar yapıldı, yüzde 12'sinde ise silahlanma çağrısında bulunuldu.

Müslümanlar seçim sürecindeki eyaletlerde hedef alındı

Nefret söylemi olaylarının yüzde 33'ü 2023'te seçimlerin yapıldığı ve yapılacağı eyaletlerde, yüzde 36'dan fazlası ise 2024'te seçim yapılması planlanan eyaletlerde gerçekleştirildi. Nefret olaylarının toplamda yüzde 70'i ise seçimlerin 2023 veya 2024'te yapılacağı eyaletlerde kayda geçti.

İnsan hakları grupları, 2014 yılında Başbakan Narendra Modi'nin göreve gelmesinin ardından Müslümanlara yönelik kötü muamelede artış yaşandığını belirtiyor. - YENİ DELHİ