Hint Müslümanı 13 toplum lideri tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin'deki olaylardan derin endişe duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, masum insanların öldürülmesi ve yerleşim yerlerinin bombalanmasının kınandığı belirtildi.

Hindistan'da Müslüman toplum liderleri, hükümetin sömürge karşıtı ve Filistin yanlısı dış politika benimsemesini talep etti

Hindistan'da Müslüman toplum liderleri, hükümetin "sömürge karşıtı ve Filistin yanlısı dış politika benimsemesini" talep etti.

Hint Müslümanı 13 toplum lideri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Filistin'de özellikle de Gazze'deki olaylardan derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, ayırt edilmeksizin masum insanların devamlı öldürülmesi, temel hizmetlere erişimin kesilmesi ve yerleşim yerlerinin sürekli bombalanması şiddetle kınandı.

Uluslararası toplumun acil harekete geçmesi ve "kan dökülmesinin engellenmesi" gerektiği vurgulanan açıklamada, hükümetten "ülkenin bağımsızlık mücadelesinin lideri Mahatma Gandi'den eski Başbakan Atal Bihari Vajpayee'ye kadar uzun süredir savunulan sömürge karşıtı ve Filistin yanlısı dış politikayı benimsemesi" istendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 10 Ekim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Modi, Netanyahu'ya "başsağlığı dileğinde bulunmuş ve Hindistan'ın İsrail'in yanında olduğunu" dile getirmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.