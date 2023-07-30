Hindistan'da muhalefet milletvekilleri Manipur'da barış çağrısı yaptı

Hindistan'da muhalefet milletvekilleri, Manipur eyaletinde yaşanan şiddet olaylarına karşı barış ve düzenin sağlanması için çağrıda bulundu. Muhalefet, Narendra Modi hükümetini başarısızlıkla suçladı ve Manipur'daki şiddet olaylarının kontrol altına alınmasını istedi.

Hindistan'da muhalefet milletvekilleri, şiddet olaylarının yaşandığı Manipur eyaletinde barış ve düzenin tesisi için çağrıda bulundu.

Hindustan Times'ın haberine göre, parlamentodaki muhalif Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsayıcı İttifakı'ndan (INDIA) 21 milletvekili son aylarda şiddet olaylarının yaşandığı Manipur eyaletini ziyaret etti.

Manipur'da devam eden şiddet olayları karşısında iktidarın tutumunu eleştiren milletvekilleri, 2 günlük saha çalışmalarının ardından görüştükleri Eyalet Valisi Anusuiya Uikey'e, yaşanan olaylara ve barış çabalarına ilişkin bildiri sundu.

Bildiride, Manipur için barış çağrısında bulunuldu.

Muhalefet milletvekilleri, etnik topluluklar arasında devam eden ve 150'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan şiddet olaylarının kontrol altına alınmasında Narendra Modi hükümetinin "başarısız olduğunu" kaydetti.

Bildiride, Modi'nin "sessizliğinin", Manipur'daki şiddet olaylarına karşı "küstah kayıtsızlığını" gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhalefet, güvensizlik oylaması için önerge vermişti

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'ye karşı 26 siyasal partinin birleşerek oluşturduğu INDIA ittifakı, Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çeşitli konularda hükümete yönelik güvensizlik oylaması için önerge vermişti.

Önerge, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyesi Gaurav Gogoi tarafından sunulmuştu.

Ne olmuştu?

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

-Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.