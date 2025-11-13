Hindistan'da Kızıl Kale Yakınında Terör Patlaması: 13 Ölü

Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında 10 Kasım'da meydana gelen patlamayı, "ülke karşıtı güçler tarafından bir aracın patlaması yoluyla gerçekleştirilen iğrenç bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Hindistan hükümeti, 10 Kasım'da başkent Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin gece saatlerinde güvenlik toplantısı yaptı. Başbakan Narendra Modi'nin kabinesi, 13 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı patlamayı "terör eylemi" olarak niteleyerek, kınadı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, " Hindistan, ülke karşıtı güçler tarafından bir aracın patlaması yoluyla gerçekleştirilen iğrenç bir terör eylemine tanık olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Kabine, faillerin, iş birlikçilerinin ve destekçilerinin tespit edilip gecikmeden adalete teslim edilmesi için olayla ilgili soruşturmanın en yüksek düzeyde aciliyet ve profesyonellikle yürütülmesini emretmektedir" ifadelerine yer verildi. Hindistan'ın terörizme karşı "sıfır tolerans politikasına sarsılmaz bir bağlılığa" sahip olduğu vurgulandı.

Hyundai marka araç patlamıştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında 10 Kasım'da patlama meydana gelmişti. Yeni Delhi Emniyet Müdürü Satish Golcha, olayın yerel saatle 18.52'de gerçekleştiğini, yavaş hareket bir Hyundai marka i20 model aracın kırmızı ışıkta durduktan sonra patladığını ve yakındaki araçlara zarar verdiğini açıklamıştı. Olayda, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. - YENİ DELHİ