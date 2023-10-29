Hindistan'da İsrail-Filistin çatışmasına kontrollü tepki

Gazeteci ve siyasi analist Raşid Kidwai, Hindistan halkının İsrail-Filistin çatışmasına verdiği 'kontrollü tepkinin' nedeninin gözaltına alınma korkusu olabileceğini söyledi. Kidwai, ayrıca dindar sınıf ve aydınların devletle karşı karşıya gelmek istemediğini savundu.

Hint gazeteci ve siyasi analist Raşid Kidwai, Hindistan halkının İsrail- Filistin çatışmasına verdiği "kontrollü tepkinin" nedeninin gözaltına alınma korkusu olabileceğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kidwai, "Bu kez Hindistan'da sessiz bir tepki gördük. Geçmişte Filistin'e yönelik büyük ve kitlesel bir desteğe şahit olmuştuk ama bu kez kınamalar olsa da dile getirilenler çok fazla değil ve şu anda tepkiler çok sessiz ve kontrollü." dedi.

Bu kontrollü tepkinin insanların gözaltına alınma korkusuyla bağlantılı olabileceğini belirten Kidwai, ayrıca dindar sınıf ve aydınların devletle karşı karşıya gelmek istemediğini savundu.

Kidwai, dindar sınıf ve aydınlar için "Hindistan hükümetinin bu konuda bir şey yapamayacağını da biliyorlar." ifadesini kullandı.

Hindistan'da Gazze'ye destek verenlere dava açılıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Mumbai kenti dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde Filistinlilere destek vermek, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen miting ve yürüyüşlerde zaman zaman gözaltılar yapıldı.

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir üniversitede Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere dava açıldı.

The Press Trust of India haber ajansına göre ise Bhartiya Janata Partisince yönetilen Maharaştra eyaletinde, 27 Ekim'de "yasaklama emirlerine karşı gelen" ve Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 200'den fazla kişi dava edildi.

Hindistan, BM'de yapılan insani ateşkes oylamasında çekimser kaldı

Hindistan, 27 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısı için "çekimser" oy kullanmıştı.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Yojna Patel, oylama sırasında yaptığı açıklamada, "Bu toplantıdaki müzakerelerin terör ve şiddete karşı net bir mesaj göndereceğini ve karşı karşıya olduğumuz insani krizi ele alırken diplomasi ve diyalog olanaklarını genişleteceğini umuyoruz." demişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın çekimser oy kullanmasından dolayı "şok olduğunu ve utandığını" ifade etmişti.

İsrail- Filistin çatışmasında "iki devletli bir çözümü" desteklediği bilinen Başbakan Narendra Modi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede de ülkesinin bu konudaki "ilkeli tutumunu" yinelediği aktarılmıştı.

Öte yandan, Hindistan'ın İsrail'den askeri savunma teknolojileri ithal etmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin yıllar içinde geniş bir yelpazede hızlı bir büyüme kaydettiği biliniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.