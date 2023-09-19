Hindistan'da Halk Meclisinde Kadın Milletvekillerine Yüzde 33 Kota Ayrılması Tasarısı Sunuldu
Hindistan'da hükümet, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha), kadınların daha çok yer almasına ve kadın milletvekillerine yüzde 33 oranında kota ayrılmasına ilişkin yasa tasarısı sundu. Tasarının kabul edilmesi halinde, Halk Meclisindeki kadınların sayısı 181'e çıkacak.
Hindistan'da hükümet, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha), kadınların daha çok yer almasına ve kadın milletvekillerine yüzde 33 oranında kota ayrılmasına ilişkin yasa tasarısı sundu.
ANI News'in haberine göre, Lok Sabha'nın yeni binasındaki ilk oturumda hükümet, mecliste kadın temsilini garanti altına alacak adımı attı.
Hükümetin sunduğu yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Halk Meclisindeki kadınların sayısı 181'e çıkacak.
Hükümet kaynakları, kadınlara yüzde 33'lük kota ayrılarak parlamentoda daha fazla yer almalarını amaçlayan yasa tasarısına ilişkin tartışmanın yarın yapılacağını kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Kadınlara yönelik yasa tasarısı uzun süredir tartışılıyordu. Bugün Tanrı bana bunu gerçekleştirme fırsatı verdi." dedi.