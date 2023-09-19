Hindistan'da Halk Meclisinde Kadın Milletvekillerine Yüzde 33 Kota Ayrılması Tasarısı Sunuldu

Hindistan'da hükümet, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha), kadınların daha çok yer almasına ve kadın milletvekillerine yüzde 33 oranında kota ayrılmasına ilişkin yasa tasarısı sundu. Tasarının kabul edilmesi halinde, Halk Meclisindeki kadınların sayısı 181'e çıkacak.