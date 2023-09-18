Hindistan'da Eski Parlamento Binasında Son Oturum Gerçekleştirildi

Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'de yasa tasarılarının görüşüleceği özel oturumların ilki, eski parlamento binasında yapıldı. Bu oturumda, ülkenin 75 yıllık parlamento geçmişi ele alınırken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi parlamentonun geçmişine ilişkin konuşma yaptı. Kalan oturumlara, yarın itibarıyla yeni parlamento binasında devam edileceği belirtildi.

Hindistan'da, eski parlamento binasında son kez bir oturum gerçekleştirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkent Yeni Delhi'de yasa tasarılarının görüşüleceği, 5 gün sürecek özel oturumların ilki, eski parlamento binasında yapıldı.

Eski parlamento binasında yapılan "son oturum" olma özelliği taşıyan bu oturumda, ülkenin 75 yıllık parlamento geçmişi ele alınırken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi parlamentonun geçmişine ilişkin konuşma yaptı.

Kalan oturumlara, yarın itibarıyla yeni parlamento binasında devam edileceği belirtildi.

Hindistan'da yeni parlamento binası 28 Mayıs'ta törenle açılmıştı.