Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da Cemmu ve Keşmir'de Milletvekili Seçimlerinin İlk Aşaması Başladı

Hindistan'da Cemmu ve Keşmir'de Milletvekili Seçimlerinin İlk Aşaması Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk aşaması, yaklaşık 8.7 milyon seçmenin katılımıyla başladı. Seçimlerde 90 sandalye için 219 aday yarışıyor ve sonuçlar 8 Ekim'de belli olacak. Bu seçim, 2019'da bölgenin özerk statüsünün iptal edilmesinden sonra yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk aşaması bugün başladı. Yaklaşık 8.7 milyon seçmenin meclisteki 90 sandalyenin sahibini belirlemek üzere oy kullanacağı seçimlerin sonucu 8 Ekim'de belli olacak.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde yaşayan halk, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacak 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk gününde sandık başına gitti. Yaklaşık 8.7 milyon seçmenin meclisteki 90 sandalyenin sahibini belirlemek üzere oy kullanacağı seçimlerin ilk gününde, oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Meclisteki sandalyelerin 47'sinin Keşmir'i, 43'ünün ise Cemmu'yu temsil ettiği seçimlerde, toplam 46 ve üzerinde sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak. Toplam 219 adayın yarıştığı 3 aşamalı seçimlerin sonunda yeni meclis oluşturulacak. Seçim sonuçları ise 8 Ekim'de belli olacak.

Statüsü değiştirilmişti

Hindistan'da merkezi hükümet Müslüman nüfusun yoğun olduğu Cemmu ve Keşmir'in özerk statüsünü 2019'da iptal ederek bölgeyi doğrudan kendisine bağlamıştı. Bölge daha sonra Cemmu ve Keşmir ile Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasının da yürürlükten kaldırılması merkezi yönetimin bölgenin demografisini değiştirme çabası olarak yorumlanmıştı.

10 yıl sonra ilk seçim

Önceki milletvekili seçimlerinin 2014 yılında yapıldığı Cemmu ve Keşmir'deki son seçimler, bölgenin özerk statüsünün 2019'da iptal edilmesinden bu yana ilk olması nedeniyle önem taşıyor. Muhalefet partilerinin bölgeye eski statüsünü geri kazandırma vaadinin seçim sonuçlarında belirleyici olabileceği belirtiliyor. - CEMMU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Yönetim Milletvekili Hindistan Politika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });