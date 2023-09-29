Hindistan'da ayrılıkçı Sih örgütüne operasyon

Hindistan'da ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen kişilere yönelik 7 eyaletteki 53 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silah, mühimmat ve dijital cihazlar ele geçirildi.

Hindistan'da ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) ile irtibatlı olduklarından şüphelenilenlerin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 7 eyaletteki 53 adrese operasyon düzenlendi.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansından (NIA) operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, 53 adrese düzenlenen baskınların Pencap, Harayana, Uttar Pradeş, Rajasthan ve Uttarakhand gibi eyaletlerin yanı sıra Chandigarh birlik bölgesini de kapsadığı bildirildi.

Operasyon sırasında silah, mühimmat ve çok sayıda dijital cihazın ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, gözaltına alınanların arasında ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınan kişilerin, ülkenin dört bir yanındaki hapishanelerde bulunan suçlularla işbirliği içinde hareket ederek suç işledikleri öne sürüldü.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 "teröristin" isminin olduğu listedeki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu din adamını öldürmekten aranan Nijjar, "Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek", "finansal destek sağlamak", "komplo kurmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemesi ve Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.