Hindistan'da 26 Parti Modi'ye Güvensizlik Oyu Önerdi

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'ye karşı 26 siyasal partinin birleşerek oluşturduğu ittifak, Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çeşitli konularda hükümete yönelik güvensizlik oylaması için önerge verdi.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'ye karşı 26 siyasal partinin birleşerek oluşturduğu ittifak, Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çeşitli konularda hükümete yönelik güvensizlik oylaması için önerge verdi.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, Modi hükümetine karşı 26 siyasal partinin birleşerek oluşturduğu Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (Indian National Developmental Inclusive Alliance) tarafından görüşülen güvensizlik oyu önergesi Federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyesi Gaurav Gogoi tarafından verildi.

Muhalefet ittifakı, Modi'nin Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çeşitli konularda hükümeti eleştiriyor.

Öte yandan Modi'nin taraftarlarının mecliste çoğunlukta bulunması nedeniyle oylamanın Modi aleyhine sonuçlanması beklenmiyor.

???????Güvensizlik oyu önergesi verme kararı, muhalefetin Modi'nin şiddet olayları devam eden Manipur eyaletinde konuşma yapması talebinin Bharatiya Janata Partisince (BJP) reddedilmesi ve parlamentoda günlerdir devam eden kargaşanın ardından geldi.

Muhalefet, hükümeti Manipur'da devam eden şiddet olaylarında "eylemsizlik" ile suçluyor.

Hindistan'da 26 parti, 2024 genel seçimlerinde Modi'nin karşısına çıkmak için birleşmişti

Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisine (BJP) rakip olmak için ittifak kurmuştu.

Modi'ye rakip olarak oluşturulan ittifakın ismi, kısaltması Hindistan'ın İngilizce ismi "INDIA" olan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifak'ı (Indian National Developmental Inclusive Alliance) olarak belirlenmişti.

Ne olmuştu?

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Videonun gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Manipur'da şiddet olayları devam ediyor

Öte yandan eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle bölgedeki gösterileri devam ediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna karşı tutumu şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne oluyor. Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.