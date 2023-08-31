Hindistan, Cammu Keşmir'in statüsünün geçici olduğunu kaydetti

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesinin 'Birlik Toprağı' statüsünün geçici olduğunu belirtti. Hükümet, bölgede seçimlere hazır olduklarını ve seçmen listesinin tamamlandığını açıkladı. Ancak 'eyalet' statüsünün geri verilmesine ilişkin kesin bir zaman aralığı belirtilmedi.

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesinin "Birlik Toprağı" statüsünün geçici olduğunu kaydetti.

Merkezi Hükümet Başsavcısı Tushar Mehta, 2019'da özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'e ilişkin Hindistan hükümeti adına açıklamalarda bulundu.

Hindistan Yüksek Mahkemesine gönderdiği açıklamada, hükümetin Cammu Keşmir'de seçimlere hazır olduğunu belirten Mehta, seçmen listesinin tamamlandığını ifade etti.

Mehta, bölgedeki seçimlerin, yerel seçimlerden sonra olabileceğini ancak kesin tarihin Merkezi Seçim Komisyonu tarafından belirleneceğini söyledi.

Öte yandan Mehta, bölgenin "Birlik Toprağı" statüsünün geçici olduğunu belirtirken, "eyalet" statüsünün geri verilmesine ilişkin kesin bir zaman aralığına işaret etmedi.

Cammu Keşmir'in 2018'den bu yana seçilmiş bir hükümeti bulunmuyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar bu nedenle, merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek, bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.