Hindistan Büyükelçisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı başarılı bir yolculuk oldu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Paul, Türkiye ve Hindistan ilişkilerinin derin tarihsel bağlardan beslendiğini vurgulayarak, iki ülkenin büyüme ve kalkınmada büyük fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, "Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilmesinden bu zamana kadar geçen 100 yıl, Türk halkını gururlandıran, geniş kapsamlı başarılı bir yolculuk oldu." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu özel yılda Ankara'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin 100. yılını kutladı.

Paul, Türkiye ve Hindistan ikili ilişkilerinin derin tarihsel bağlardan beslendiğini vurgulayarak, kültürel kaynakların, yüzyıllar boyunca karşılıklı iyi niyete dayalı, güçlü bağların kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

"Bu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinde Hindistan'ın Türk halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olan 'Dost Operasyonu'nun, Türk dostlarımızın karşılamasından da belli oluyordu." ifadesini kullanan Paul, modern zamanda, demokrasi çeşitliliği ve büyük G20 ekonomisi olan iki ülkenin büyüme ve kalkınmada büyük fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Paul, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilmesinden bu zamana kadar geçen 100 yıl, Türk halkını gururlandıran, geniş kapsamlı başarılı bir yolculuk oldu. Türkiye, bu önemli dönüm noktasını kutlarken, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli tehdit ve zorluklarla başa çıkmak için ortak olmaya devam ediyoruz. Bu yıl, Hindistan'ın G20 Başkanlığı sırasında birlikte yaptığımız başarılı çalışma, geleceğe giden yolu gösteriyor."