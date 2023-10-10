Hindistan Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak İsrail-Filistin çatışması hakkında görüştü. Modi, Netanyahu'ya başsağlığı dileğinde bulundu ve Hindistan'ın İsrail'in yanında olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca İsrail'deki Hindistan vatandaşlarının güvenliği konusu ele alındı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin görüştüğü belirtildi.
Modi'nin, Netanyahu'ya "başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Hindistan'ın İsrail'in yanında olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.
Görüşmede, İsrail'deki Hindistan vatandaşlarının güvenliği konusu da ele alındı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.