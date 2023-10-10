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Hindistan Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak İsrail-Filistin çatışması hakkında görüştü. Modi, Netanyahu'ya başsağlığı dileğinde bulundu ve Hindistan'ın İsrail'in yanında olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca İsrail'deki Hindistan vatandaşlarının güvenliği konusu ele alındı.