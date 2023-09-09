Hindistan Başbakanı Modi, G20 Liderler Zirvesi'nde fikir birliğine varıldığını açıkladı
Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Narendra Modi, liderler arasında fikir birliğine varıldığını duyurdu.
YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi bildirisinde "fikir birliğine" varıldığını açıkladı.
Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Modi'nin liderleri karşıladığı resmi törenle başlamasının ardından devam ediyor.
Başbakan Modi, öğleden sonra toplantıları öncesinde bildiriye ilişkin konuşma yaptı.
Modi, "İyi haberler aldım. Ekibimizin çalışmaları sonucu Yeni Delhi G20 Liderler Zirvesi bildirisinde fikir birliğine varıldı." dedi.
Modi, konuşmasında bildirinin kabul edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA / Politika