Hindistan Başbakanı Modi, BRICS'in genişlemesini destekliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısında, Hindistan'ın, BRICS'in genişlemesini tamamen desteklediğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Modi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısında konuştu.

Modi, son 20 yıllık sürecin BRICS ülkeleri için "uzun ve muhteşem bir yolculuk" olduğunu belirterek, "Bu yolculukta birçok başarıya imza attık. Yeni Kalkınma Bankası (NDB) küresel güney ülkelerinin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor." dedi.

Üye ülkeler arasındaki "yakın işbirliğini" daha da genişletmek amacıyla, uzay alanında işbirliği öneren Modi, "İleriye doğru bir adım atarak büyük bir uzay araştırma konsorsiyumu oluşturmayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eğitim, teknoloji gibi alanlarda da işbirliği önerisinde bulunan Modi, toplumların geleceğini hazırlamak için teknoloji alanındaki çalışmaların önemini vurguladı.

Modi, "çeşitliliğin" Hindistan'ın en güçlü yönlerinden birisi olduğuna işaret ederek, "Hindistan'da bulunan herhangi bir sorunun çözümü bu çeşitliliğin testinden geçmiştir ve bu nedenle çözümler dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla uygulanabilmektedir." diye konuştu.

Modi, Hindistan'ın BRICS'in genişlemesini tamamen desteklediğini bildirdi.

Ayrıca Modi, Hindistan'ın Afrika Birliği'nin (AfB) G20'ye daimi üyeliğini de önerdiğini aktararak, "Ortaklarımızın önerimizi destekleyeceğine eminim." ifadesini kullandı.

BRICS

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15'inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.