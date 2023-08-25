Hindistan Başbakanı Modi, Atina'ya geldi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Afrika'daki BRICS 2023 Zirvesi sonrasında bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Hindistan Başbakanı Modi "Yunanistan'ın tarihi manzaralarının ortasında Hint toplumunun sıcaklığı ve misafirperverliği göz kamaştırıyor. Kendilerine sıcak karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.