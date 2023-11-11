Hindistan Başbakanı, BJP'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi

Hindistan'ın Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) İsrail'e verdiği desteğin, Hindistan'ın duruşunu yansıtmadığını belirtti.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Kozhikode bölgesindeki etkinlikte konuşan Vijayan, iktidar partisi BJP'nin, İsrail'e olan tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vijayan, "Dayanışmamız Filistin'e yöneliktir. Lütfen, BJP'nin İsrail'i destekleme politikasını, Hindistan'ın duruşu olarak saymayın." dedi.

Hindistan'ın, İsrail'le askeri ve savunma anlaşmalarına son vermesi gerektiğinin altını çizen Vijayan, "Hindistan, İsrail tarafından Filistin'e karşı bir silah olarak kullanılıyor." ifadesini kullandı.