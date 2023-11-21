HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanı'na katliamın adaleti sorguladı

HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, ailesine yönelik yapılan katliamın adalet sürecini sorguladı. Şenyaşar, katliamın Urfa yerine Ankara veya İzmir'de gerçekleşmesi durumunda yargılamanın nasıl ilerleyeceğini sordu.

HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Bu katliam Urfa'da bir hastanede değil de Ankara'da, İzmir'de bir hastanede meydana gelseydi, yargılama bu şekilde mi devam ederdi? İkinci sorum, Adalet Bakanı ve herkese soruyorum. Herkesin bir makamı var ve sonuçta hepimiz insanız. Bir hastanede babanız ve iki kardeşiniz katledilse, 4 yıl boyunca tek bir kişi tutuklanmasa, siz bunu kabul edip, normal yaşantınıza devam edebilir misiniz" diye sordu.

HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, ailesine yönelik yapılan katliamı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a anlattı.

Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar'ın 'adalet nöbetinden' de bahsederek, "Sayın Bakan zor görev üstlenmişsiniz, aldığınız görevin gereğini yerine getiremiyorsunuz. Acaba bu kadar ülkede adaletsizlik yaşanırken rahat şekilde evinize gidip uyuyabiliyor musunuz" diye sordu.

Şenyaşar, ailesinin hastanede katledildiğini kaydederek, "Bu katliamı yapan AKP'nin eski bir milletvekili ve ailesidir" dedi. Şenyaşar, "Gerçekleri Genel Kurulunuzda gündeme getirdiğimde, vicdandan yoksul bir kadın vekil çıkıyor, 'Burası mahkeme salonu değildir' diyor, devam eden bir yargılama var. Bir devlet hastanesinde 3 insan katlediliyor, 4 yıl 4 ay boyunca bu dava gizli kalıyor, kimse tutuklanmıyor. Bu nasıl bir yargılama oluyor" diye konuştu.

Şenyaşar, Bakan Tunç'a "Bu katliam Urfa'da bir hastanede değil de Ankara'da, İzmir'de bir hastanede meydana gelseydi, yargılama bu şekilde mi devam ederdi? İkinci sorum, Adalet Bakanı ve herkese soruyorum. Herkesin bir makamı var ve sonuçta hepimiz insanız. Bir hastanede babanız ve iki kardeşiniz katledilse, 4 yıl boyunca tek bir kişi tutuklanmasa, siz bunu kabul edip, normal yaşantınıza devam edebilir misiniz" diye sordu.