HEDEP Milletvekilleri AK Parti'yi eleştirdi

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, AK Parti'nin "bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak için seçmen taşıdığını" savundu.

Tiryaki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin "kazanamayacağını anladığı belediyeleri hukuk dışı yöntemlerle gasbetmeye hazırlandığını" ileri sürdü.

"AK Parti'nin Kürt düşmanı olduğunu ve Kürtlerin siyasi iradesini yok saydığını" savunan Tiryaki, bu bakış açısının sadece bir kişinin değil, AK Parti'nin egemen görüşü olduğunu iddia etti.

Kayyum atanan belediye meclislerinin çalışmasına da izin verilmediğini öne süren Tiryaki, "AKP, belediyelerimizi gasbetmek için her yolu deniyor. AKP, demokratik bir yarışı kazanamayacağını biliyor, bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak için seçmen taşıyor. Bunlara itiraz edeceğiz." dedi.

"Kaza değil cinayet"

HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan gençlerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

Akın, "Geçen hafta, sevgili Zeren Ertaş'ı, bu sistemin yarattığı sorunlar nedeniyle maalesef kaybettik. Ömrünün baharında kaybettiğimiz Zeren'i, saygıyla, sevgiyle anıyorum." diye konuştu.

Olayın ardından Aydın'daki kız yurduna gittiğini ve olaya ilişkin bilgi aldığını anlatan Akın, "Hangi asansör 16. kişi binince yere iner, sinyal vermez, hareket ederken kapı açık kalır? Binbir türlü ihmalle bu süreç oluştu. O nedenle bu bir kaza değil cinayettir." ifadesini kullandı.