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HEDEP Milletvekili Özgül Saki, kadına yönelik şiddette 'Kadının beyanı esastır' ilkesini zedeleyecek düzenlemelere karşı çıkıyor

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HEDEP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadına yönelik şiddette 'Kadının beyanı esastır' ilkesini zedeleyecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi. Saki, iktidarın kadına yönelik şiddete karşı etkili önlemler almadığını, aksine erkek egemenliğini ve şiddetin zeminini güçlendirdiğini öne sürdü.

HEDEP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadına yönelik şiddette "Kadının beyanı esastır" ilkesini zedeleyecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin kağıt üstünde kalacak bir metinden öteye gitmeyeceğini iddia etti.

Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve bu doğrultuda veri sağlayacak istatistiklerin üretilmesinin yer aldığını belirten Saki, "Kanıta dayalı politikalardan ne kastediliyor, kadının beyanının esas olduğu ilkesini zedeleyecek sonuçlar doğurabilir mi, bunların açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. 'Kadının beyanı esastır' ilkesini zedeleyecek, zarar verecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Saki, iktidarın kadına yönelik şiddete karşı etkili önlemler almadığını, aksine erkek egemenliğini ve şiddetin zeminini güçlendirdiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Politika

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