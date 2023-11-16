HEDEP'li Gergerlioğlu, Hrant Dink cinayetindeki derin faillerin bulunmasını istedi

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hrant Dink cinayetindeki derin faillerin bulunmasını talep etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliye edildiğini anımsatarak, bunun, "yaraların üzerine tuz ektiğini" söyledi.

Dink cinayetinde derin faillerin bulunamadığını, tetikçi Samast'ın ise aradan geçen 16 yılda tahliye edildiğini anlatan Gergerlioğlu, Dink'in, büyük ihmaller ve göz göre göre öldürüldüğünü savundu. Gergerlioğlu, "Çifte standart niye yapılıyor? Bir çok cezaevinde mahpuslar, disiplin suçu bile olmadığı halde tahliye edilmiyor. Bu, adalet duygusunu ve vicdanları incitiyor. Hrant Dink cinayetinde derin faillerin bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gergerlioğlu, üyesi olduğu TÜRKPA tarafından organize edilen bir program için Azerbaycan'a davet edildiğini anlattı.

Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu söyleyen Gergerlioğlu, Meclis Başkanı'na bu sorunu çözmesi çağrısı yaptığını dile getirdi.