HEDEP'li Akın, Hanönü'ndeki maden faaliyetlerinin çevre tahribatı oluşturduğunu savundu

HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki maden faaliyetlerinin çevre tahribatı oluşturduğunu öne sürdü.

Akın, partisinin İstanbul Milletvekili Özgül Saki ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2007 yılında Hanönü'nde bir şirketin maden arama faaliyeti başlattığını belirtti.

Maden faaliyetlerinin su ve toprağı kirlettiğini söyleyen Akın, maden atıklarının da çevre tahribatı ve tehlike oluşturduğunu ileri sürdü.

HEDEP İstanbul Milletvekili Saki ise ekolojiyi ve yaşamı ortadan kaldıran uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.