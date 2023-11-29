HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesine ilişkin, "O 5 bin lira pula döndü. Zaten emekliler açlıktan, yoksulluktan isyan halinde." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Gazze kasabı" ifadesi kullandığını anımsattı.

Erdoğan'ın, Netanyahu'ya yönelik bu sözlerinin, en önemli meydan okumalarından biri olduğunu söyleyen Beştaş, "Biz de Erdoğan'a ve AKP'ye şunu soruyoruz; bu Gazze kasabıyla neden işbirliğiniz devam ediyor? Ayrıca 'ikinci insani yardım taşıyan gemimiz bugün yola çıkıyor' demiş. Ticaret gemilerini neden söylemiyorsunuz? Yüzlerce ticaret gemisi gidip geliyor. Bu kasapla neden ticaret yapmaya devam ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Beştaş, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "Erdoğan bunu büyük bir müjde olarak yeniden ilan etti. Bunlar müjde değil. O 5 bin lira pula döndü. Zaten emekliler açlıktan, yoksulluktan isyan halinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık" davasına da değinen Beştaş, Türkiye'nin gündemini işgal eden olayın yeni ortaya çıkmadığını, nisandan beri bilindiğini söyledi. Beştaş, "Bu olay neden şimdi patlatıldı, bu saate kadar ne beklediniz? Geçen hafta, mafyatik ilişkilerin, saadet zincirinde olanların araştırılması için Mecliste bir araştırma önergesi verdik fakat AKP ve MHP her zaman olduğu gibi reddetti." dedi.

Meclis'ten çıkarılan yasalara bakıldığında "torba kanun" yönteminin yüzde 70'lere ulaştığını; bunu doğru bulmadıklarını dile getiren Beştaş, "Bu yasama yöntemi ne demokratiktir, ne müzakerecidir, ne de anayasaya uygun bir yöntemdir." diye konuştu.