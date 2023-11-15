HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt halkının iradesi yerel yönetimlere yansıyacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 2024 yerel seçimlerinde halkın belirleyeceği adayları tercih edeceklerini ve Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıyacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece iktidar partisine kaybettiren değil aynı zamanda belediyeler de kazanan, Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıdığı bir anlayışı önümüzdeki dönem tercih edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz." dedi.

Bakırhan, partisinin Siirt il binası önünde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, genel seçimler sonrası halkın eleştiri ve önerileri doğrultusunda yeniden yapılandıklarını söyledi.

2024'te yapılacak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten Bakırhan, "Yerel yönetimler bizim her şeyimizdir, irademizdir. Bu yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken daha önce de belirttiğimiz gibi halka soracağız. Siirt'te adaylarımızı merkezden atamayacağız, adayları bizzat siz seçeceksiniz." diye konuştu.

Halkın belirleyeceği adaylarla seçimlere gideceklerini dile getiren Bakırhan, halkın belirleyeceği adayları kendi adayları olarak kabul edeceklerini ifade etti.

Bakırhan, şöyle dedi:

"Sadece iktidar partisine kaybettiren değil aynı zamanda belediyeler de kazanan, Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıdığı bir anlayışı önümüzdeki dönem tercih edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bakırhan, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Bakırhan, "Coğrafyası yok edilen, işgal edilen Filistin halkının yanındayız, Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.