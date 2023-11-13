HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Alevi kurumlarıyla bir araya geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Alevi Kültür Dernekleri yetkilileriyle bir araya geldi. Bakırhan, yapılan toplantılarda görüş ve önerileri dinlediklerini belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Alevi Kültür Dernekleri yetkilileriyle bir araya geldi.

HEDEP'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakırhan, partinin Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Yüksel Mutlu ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yetkililerinin yanı sıra Alevi Bektaşi Federasyonu ile Alevi Kültür Dernekleri yöneticileri yer aldı.

Burada konuşan Tuncer Bakırhan, kongre öncesinde hem kurumlarla hem de halkla yoğun toplantılar yaptıklarını aktardı.

Bakırhan, "Ne istediğimizi ve ne yapacağımızı belirlemenin zamanı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimize dair görüşlerinizi, partimize dönük öneri ve eleştirilerinizi almak isteriz." şeklinde konuştu.

Alevilerin talepleriyle ilgili adım atılmadığını öne süren Bakırhan, "Söylemin ötesine geçen bir pratikle karşılaşmadık. Öte yandan yeni anayasa tartışmaları var. Yeni anayasa diyenlerin tekçi, tek adama ve saraya bağlı bir anayasa yapacakları kaygısını taşıyoruz. Böyle olmaması için de Alevi'nin, Kürt'ün, emekçinin, ezilenin içerisinde olduğu, 85 milyonun kendisini gördüğü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan da ziyareti için HEDEP heyetine teşekkür etti.

Federasyon olarak 35 yıldır Alevilerin hak ve talepleriyle ilgili çalıştıklarını anlatan Aslan, 10 Aralık'ta İstanbul'da "Laik Eğitim İnsanca Yaşam ve Demokratik Türkiye" sloganıyla bir miting yapacaklarını belirterek, HEDEP heyetini de mitinge davet etti.