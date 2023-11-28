HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç Mardin'de Halk Buluşması'na katıldı

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mardin'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. Oruç, Mardin'in farklı etnik yapıları bir arada barındıran nadide bir kent olduğunu belirtti ve yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mardin'de partisince düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

Oruç, merkez Artuklu ilçesinde partisinin il binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mardin'in farklı etnik yapıları bir arada bünyesinde barındıran Türkiye'nin nadide kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli gündeminin yerel seçimler olduğunu kaydeden Oruç, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlere biz zaten aylar önce hazırlıklarımıza başladık. Tüm halklarımıza şu çağrıyı yaptık. Hiç kimse bir gününü evinde geçirmesin. Hepimiz komşularımıza tek tek gidelim. Hiç kimseyi es geçmeden bütün kapıları çalalım. Seçim çalışmalarımızı şu andan itibaren Mardin'de de kapı kapı gezerek yapmaya başlayalım."

Oruç, 31 Mart'taki seçim için adaylarını ön seçimle belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.