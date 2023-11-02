HEDEP, Abdullah Öcalan'ın tecrit uygulandığını açıkladı

HEDEP Grup Başkanvekillleri Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç ve milletvekilleri bugün TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı düzenledi. HEDEP'liler, silahlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını belirterek, kendisiyle görüşmek için Adalet Bakanlığı'na topluca başvuracaklarını açıkladı.

HEDEP Grup Başkanvekillleri Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP milletvekilleri bugün TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı düzenleyerek, silahlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını belirttiler. HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Mutlak bir iletişimsizlik söz konusu. 32 aydır ne aile ne de avukatlar herhangi bir haber alamıyor. Bu durumu insanlık dışı bir gelişme olarak kaydettik aynı zamanda hukuk dışı bir gelişme. Hem ulusal hukuk açısından baktığımızda hem de uluslararası hukuk ve anlaşmalar açısından baktığımızda hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Oluç'un ardından konuşan HEDEP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise özetle şunları söyledi:

"İMRALI HUKUKUN KARA DELİĞİ DİYORUZ"

"Sadece 32 aydır Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeme durumu bir hukukçu olarak söylemek isterim ki bir hukuk skandalıdır, bir yasa dışılıktır. Burada yasama organının merkezinde bu açıklamayı yapıyoruz. Bu aynı zamanda yasama faaliyetlerinde bulunan bütün milletvekillerinin onur meselesidir. Bir rejim yasa dışına çıkmışsa bu yasa dışılığa karşı meseleyi bu halkın temsilcileri ve Türkiye'de seçmenlerden yasama faaliyeti için yetki alan bütün vekiller bu yasa dışılığa karşı tavır geliştirmelidir.

Daha dün Gülten Kışanak başkanımız uzun tutukluluk süresi var ve hala cezaevinde. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay hala hapishanede, bu ülkenin cezaevinde binin üzerinde 30 yıldır cezaevinde kalan insanlar var, hasta mahpuslar var. Aslında İmralı ada cezaevindeki hukuksuzluk bir kanser uru gibi bir kötülük hareketi gibi bütün cezaevlerine yayıldı. Hiç tesadüf değil, o yüzden İmralı hukukun kara deliği diyoruz. Bu kara deliğe karşı mücadele yürütmek hepimizin boynunun borcu olmalı.

"DÜN 1 KASIM DÜNYA KOBANİ GÜNÜ'YDÜ. NE HİKMETTİR Kİ DÜN YİNE BİR HUKUK KUMPASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Dün 1 Kasım Dünya Kobani Günü'ydü. Ne hikmettir ki dün yine bir hukuk kumpasıyla karşı karşıya kaldık. Milletvekilimiz Hüda Kaya avukatlarından aldığımız bilgiye göre Kobani dosyasıyla ilişkilendirilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Kobani bir kadın devrimidir, Kobani bütün insanlığı esir almak isteyen, bütün insanlığa diz çöktürmek isteyen IŞİD zulmüne karşı Kürt halkının ve Orta Doğu halklarının onur abidesidir. Dünya Kobani Günü'nünde Sayın Hüda Kaya arkadaşımıza yönelik bu hukuk kumpası aynı zamanda bu iktidarın kinini, nefretini ve bu topraklardaki özgürlük değerlerine dair düşmanlığının da tekrar göstergesidir.

"GÖRÜŞMEK İÇİN ADALET BAKANLIĞINA TOPLU BİR BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Abdullah Öcalan'ın hukuki, yasal, anayasal bütün haklarının tesis edilmesini talep ediyoruz. Bu talebi grup olarak, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na toplu bir başvuru yapacağız. Kendisiyle Kürt sorununun demokratik çözümü için görüşmek istiyoruz. Bu konuda kritik, tarihsel rol oynayacağını, tarihsel deneyimimizle biliyoruz. Aynı zamanda bu başvuru Adalet Bakanlığı şahsında iktidara, hukuka saygı başvurusudur. Saat 4'te grup başkanvekillerimizin eliyle başvurularımız toplu olarak Adalet Bakanlığı'na yapılacaktır."