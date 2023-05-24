HDP ve Yeşil Sol Parti MYK olağanüstü toplandı Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkez Yürütme Kurulları (MYK) olağanüstü toplandı.

MYK sonrası HDP'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğu, seçim hukuku, halk iradesi ve yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyum politikalarının bu uygulamaların başında geldiği ileri sürüldü.

"Halkın iradesini gasbeden kayyum atamalarının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez olduğu" belirtilen açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur." değerlendirmesi yapıldı.

Demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmanın sürdürüleceği bildiren değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın halklarımızla paylaşacağız."